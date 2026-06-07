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محليات

الوكالة الوطنية: شهيدان و11 جريحاً في حصيلة اولية إثر الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية

2026-06-07 | 09:51
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الوكالة الوطنية: شهيدان و11 جريحاً في حصيلة اولية إثر الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية
الوكالة الوطنية: شهيدان و11 جريحاً في حصيلة اولية إثر الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية
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الوكالة الوطنية: شهيدان و11 جريحاً في حصيلة اولية إثر الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية

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