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محليات

"سيكون هناك وقف إطلاق نار والرئيس بري أعطاني الرد".. ماذا دار في عين التينة؟

2026-06-08 | 09:00
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&quot;سيكون هناك وقف إطلاق نار والرئيس بري أعطاني الرد&quot;.. ماذا دار في عين التينة؟
"سيكون هناك وقف إطلاق نار والرئيس بري أعطاني الرد".. ماذا دار في عين التينة؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الظهر السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة واخر المستجدات.

وبعد اللقاء رد السفير عيسى  على سؤال فيما اذا كان هناك وقف لاطلاق النار واذا كان الرئيس بري موافقاً عليه خاصة وان البيان الذي أصدره لا يوحي بذلك.

أجاب السفير عيسى: كان هناك امر يحتاج الى توضيح وقد اوضحناه اليوم. وسيكون هناك وقف اطلاق النار وكان قرارنا ان يكون شاملاً لكن كان هناك شيء يحتاج الى توضيح اوضحناه اليوم.

وحول استهداف الضاحية الجنوبية امس ؟ أجاب السفير عيسى: استهداف الضاحية جاء رداً على استهداف الحزب.

وفيما اذا كان الرئيس ترامب سيحاول إيقاف ما حصل بين ايران وإسرائيل؟ أجاب عيسى : الرئيس ترامب حاول امس ويحاول.
وحول التواصل بين الولايات المتحدة والحزب ؟ أجاب السفير عيسى: هذا خطأ لا اداري من اين اتى هذا الكلام 
وحول تجريف وهدم القرى وموقف الإدارة الأميركية منه؟ أجاب السفير عيسى: انتم تعرفون ماذا نفعل في واشنطن ولماذا نجتمع كل أسبوع او أسبوعين ونعرف ماذا يحصل في الجنوب، كل ما نريده هو ان يتوقف ما يحصل واستطعنا ان نحصل على وقف لاطلاق النار وعليه على كل طرف ان يعرف ما هو مطلوب منه وعندها تتوقف الضربات.

وفيما اذا كان قد اخذ تعهداً من الرئيس بري حول التزام حزب الله بوقف اطلاق النار، أجاب عيسى: اسألوا رئيس مجلس النواب، الرئيس بري اعطاني رداً وسنرى لاحقا، اهم شيء يجب ان تعرفونه اننا نحاول قدر المستطاع وقف اطلاق النار والرئيس ترامب يوميا يتكلم عن لبنان،  وذلك يعني ان امر لبنان يهمنا وان يعود بلداً مستقلاً وتعرفون من يعطي حزب الله الأوامر.

وحول pilot zone وإمكانية عودة الأهالي اليها ؟ اجاب عيسى: المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لابنائها سيعودون اليها وستكون تحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي هذه النقطة لم تكن واضحة اذ لا معنى ان يذهب الجيش اليها ولا يكون فيها ناس يهمنا ان يعود الاهالي اليها ويبدأ الاعمار ويشقوا الطرقات والكهرباء وتكون نموذجاً. 

واكد السفير عيسى ان كل ما يحصل في واشنطن هو لصالح لبنان وان إسرائيل ستنسحب من لبنان وستعيد الأراضي والأسرى.
 
 
 
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"سيكون هناك وقف إطلاق نار والرئيس بري أعطاني الرد".. ماذا دار في عين التينة؟

محليات

نبيه بري

ميشال عيسى

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Aljadeed
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إذا أطلق "حزب الله" النار باتجاه إسرائيل فسنضرب بقوة مراكز قيادته في الضاحية الجنوبية ببيروت
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