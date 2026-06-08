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محليات

وزارة الصحة: 3637 شهيدا و 11188 جريحا منذ بدء العدوان

2026-06-08 | 12:05
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وزارة الصحة: 3637 شهيدا و 11188 جريحا منذ بدء العدوان
وزارة الصحة: 3637 شهيدا و 11188 جريحا منذ بدء العدوان
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وزارة الصحة: 3637 شهيدا و 11188 جريحا منذ بدء العدوان

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تحرك أميركي في بيروت.. ورسائل ناريّة إسرائيليّة للبنان
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إذا أطلق "حزب الله" النار باتجاه إسرائيل فسنضرب بقوة مراكز قيادته في الضاحية الجنوبية ببيروت

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"أتشاور مع الرئيسين بري وسلام".. الرئيس عون: موحدون لإنهاء الحرب
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"أتشاور مع الرئيسين بري وسلام".. الرئيس عون: موحدون لإنهاء الحرب

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الجزء الثاني من الحديث الذي كانت أجرته معه كبيرة مراسلي محطة CNN الأميركية كريستيان امانبور في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت، استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، لانه لا يملك خيارا آخر، "واحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لانهاء هذا الصراع. ونعوّل عليه وعلى فريقه لاحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين وكانت مفاوضات شاقة تمكنا من خلالها من تحقيق خرق كبير وهو وقف اطلاق النار في مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني".

13:33

"أتشاور مع الرئيسين بري وسلام".. الرئيس عون: موحدون لإنهاء الحرب

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الجزء الثاني من الحديث الذي كانت أجرته معه كبيرة مراسلي محطة CNN الأميركية كريستيان امانبور في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت، استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، لانه لا يملك خيارا آخر، "واحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لانهاء هذا الصراع. ونعوّل عليه وعلى فريقه لاحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين وكانت مفاوضات شاقة تمكنا من خلالها من تحقيق خرق كبير وهو وقف اطلاق النار في مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني".

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