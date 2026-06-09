بلدة جنوبية وقصة من قصص النجاة النادرة (التفاصيل في النشرة المسائية)

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "لا تواصل حالياً بينه وبين "حزب الله" وأن التواصل يتم من خلال بعض القنوات"، ونقل عنه زواره لجريدة "القدس العربي" أنه "يتابع مواقف أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي يصف المفاوضات ب "العبثية والمخزية"، ويسأل "ليقل لي الشيخ نعيم ماذا يريد؟ يريد أن يحارب؟ فليذهب ويحارب وقد رأينا النتائج".