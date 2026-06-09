بري: "لو إجاني وقف نار من أي دولة أنا ماشي فيه.. حتى لو من بنغلادش"! ​

أكد ، أن "موقفنا وقف اطلاق نار كامل وشامل، براً وبحراً وجواً، من دون قيد أو شرط، ونتحدث بعدها عن الانسحاب "بالتوازي" للجيش الاسرائيلي و الحزب من جنوب نهر الليطاني".