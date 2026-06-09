السفير الأميركي قدّم شروحات.. وبري: لا ثقة بالاسرائيليين! (الديار)

وأشارت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء، للديار، ان " شرح للسفير على نحو مسهب ملاحظاته على النقاط المرفوضة، التي لم يعلق عليها في بيانه حول ما صدر من ، مجددا الحديث عن انعدام الثقة بالاسرائيليين، الذين لم ينفذوا مندرجات الـ1701 واتفاق 24 تشرين، مجددا رفضه لها، باعتبار ان بعضها ليست ذات صلة بالملف اللبناني، والاخرى تعد تنازلات من قبل دون مقابل من "اسرائيل".وأضافت الصحيفة: "وفيما حاول عيسى تقديم شروحات حول الخطة، وخصوصا المناطق الاختبارية التي تشمل عودة السكان اليها ودخول الجيش بعد انسحاب «الاسرائيليين»، الا انه لم يقدم ايجابات حول المدة الزمنية وآلية التحقق، التي يتشاطر «الاسرائيليون» للتهرب من التزامتهم".وفي هذا السياق، جدد الرئيس بري ابلاغ ان ما هو مقبول بالنسبة اليه ولحزب ، هو مبدأ الانسحاب المتبادل والمتزامن من منطقة جنوب الليطاني، بعد وقف شامل لاطلاق النار، دون منح «اسرائيل» حرية الحركة. ووعد السفير بدراسة الموقف والحصول على اجابات!