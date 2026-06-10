لجنة مراقبة هيئات الضمان تحذّر المواطنين من التعامل مع شركة تأمين "غير مرخصة"

اصدرت لجنة مراقبة هيئات الضمان (التأمين) بياناً حذّرت فيه المواطنين وشركات وساطة التأمين وشركات إدارة الملفات الطبية (TPA) وسائر الجهات المعنية من التعامل مع شركة Globalwide أو الترويج لمنتجاتها أو تسويق أو توزيع أي عقود ضمان صادرة عنها داخل الأراضي .



وتؤكد اللجنة أن الشركة المذكورة لا تتمتع بأي ترخيص صادر عن لممارسة أعمال الضمان أو إعادة الضمان أو وساطة الضمان أو أي نشاط تأميني آخر في ، كما أنها لا تملك فروعاً أو مكاتب مرخصة على الأراضي وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.



وتلفت اللجنة إلى أن أي تسويق أو توزيع أو وساطة أو إدارة لبرامج أو عقود ضمان صادرة عن جهات غير مرخصة يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.



وتذكر اللجنة أن الملف قد أُحيل إلى المالية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الشركة وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في ممارسة أو تسهيل ممارسة نشاط الضمان بصورة مخالفة للقوانين اللبنانية.



وتدعو اللجنة المواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي شركة أو منتج تأميني قبل التعاقد، والتأكد من أن الجهة المعنية حائزة على التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الضمان في لبنان، حفاظاً على حقوقهم وتجنباً لأي أضرار قد تنشأ عن التعامل مع جهات غير مرخصة.