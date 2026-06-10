الجيش ينعى الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرًا بجراحه إثر غارة إسرائيلية

الجيش ينعى الجندي محمد سليمان الأحمد

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد بتاريخ 10 /6 /2026 متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر – وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 17 /3 /2026.



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 8 /2 /1997 سردة – .

- حائز تهنئة العماد عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ 10 /6 /2026 الساعة ۱۳،۳۰ ويُدفن كوديعة في مقبرة تل أمون – الماري – حاصبيا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في مدرسة جب جنين - .