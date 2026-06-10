الجيش ينعى الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثرًا بجراحه إثر غارة إسرائيلية

صدر عن قيادة الجيش
– مديرية التوجيه
البيان التالي
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد بتاريخ 10 /6 /2026 متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر – النبطية
وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 17 /3 /2026.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد 8 /2 /1997 سردة – مرجعيون
.
- حائز تهنئة العماد قائد الجيش
عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ 10 /6 /2026 الساعة ۱۳،۳۰ ويُدفن كوديعة في مقبرة تل أمون – الماري – حاصبيا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في مدرسة جب جنين - البقاع الغربي
.