مصادر دبلوماسية مواكبة للمفاوضات للجديد: إسرائيل تتعامل مع الملف اللبناني بمعزل عن الملف الإيراني وتستكمل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وصولًا إلى جبل الريحان في جزين