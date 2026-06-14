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محليات

معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن

2026-06-14 | 13:02
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معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن
معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن
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معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن

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