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محليات

🚗 زحمة سير كثيفة على الطريق الساحلي باتجاه الجنوب (فيديو)

2026-06-15 | 06:30
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🚗 زحمة سير كثيفة على الطريق الساحلي باتجاه الجنوب (فيديو)

🚗 زحمة سير كثيفة على الطريق الساحلي باتجاه الجنوب

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🚗 زحمة سير كثيفة على الطريق الساحلي باتجاه الجنوب (فيديو)

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من شوارع الضاحية إلى قرى الجنوب.. الجديد تواكب وقف إطلاق النار مباشرةً
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نائب لبناني: خسرنا الجنوب دعماً لإيران

كتب النائب وضاح الصادق على منصة اكس:

"ماذا يعني الاتفاق الأميركي - الإيراني
أميركا حصلت على ما تريد، من اتفاقات نفطية، ومضيق هرمز، وضبط للنووي (لا تزال التفاصيل غير واضحة بعد).
إيران صمدت رغم خسارة معظم قياداتها وتدمير الجزء الأكبر من سلاحها، لكنها خرجت غير خاسرة.
إسرائيل حوّلت الجنوب إلى مناطق مدمرة خالية من السكان، واستمرت في إضعاف الحزب اغتيالاً وتدميراً لأنفاقه وقواعده.
الحزب خسر الكثير، لكنه أثبت ارتباطه العميق والدائم بإيران، متخلياً عن كل ما يربطه بلبنان."

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كتب النائب وضاح الصادق على منصة اكس:

"ماذا يعني الاتفاق الأميركي - الإيراني
أميركا حصلت على ما تريد، من اتفاقات نفطية، ومضيق هرمز، وضبط للنووي (لا تزال التفاصيل غير واضحة بعد).
إيران صمدت رغم خسارة معظم قياداتها وتدمير الجزء الأكبر من سلاحها، لكنها خرجت غير خاسرة.
إسرائيل حوّلت الجنوب إلى مناطق مدمرة خالية من السكان، واستمرت في إضعاف الحزب اغتيالاً وتدميراً لأنفاقه وقواعده.
الحزب خسر الكثير، لكنه أثبت ارتباطه العميق والدائم بإيران، متخلياً عن كل ما يربطه بلبنان."

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