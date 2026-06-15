🚗 زحمة سير كثيفة على الطريق الساحلي باتجاه الجنوب (فيديو)

كتب النائب وضاح الصادق على منصة اكس:



"ماذا يعني الاتفاق الأميركي - الإيراني

أميركا حصلت على ما تريد، من اتفاقات نفطية، ومضيق هرمز، وضبط للنووي (لا تزال التفاصيل غير واضحة بعد).

إيران صمدت رغم خسارة معظم قياداتها وتدمير الجزء الأكبر من سلاحها، لكنها خرجت غير خاسرة.

إسرائيل حوّلت الجنوب إلى مناطق مدمرة خالية من السكان، واستمرت في إضعاف الحزب اغتيالاً وتدميراً لأنفاقه وقواعده.

الحزب خسر الكثير، لكنه أثبت ارتباطه العميق والدائم بإيران، متخلياً عن كل ما يربطه بلبنان."