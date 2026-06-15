سلام: سنضاعف جهودنا من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا

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نائب الرئيس الأميركي: وقّعنا الاتفاقية مع الإيرانيين إلكترونيا امس ولم يتم صرف أي أموال لهم
نائب الرئيس الأميركي: وقّعنا الاتفاقية مع الإيرانيين إلكترونيا امس ولم يتم صرف أي أموال لهم
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدراجة النارية التي أُستهدفت في حاريص كانت تقترب من القوات الإسرائيلية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدراجة النارية التي أُستهدفت في حاريص كانت تقترب من القوات الإسرائيلية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية ما زالت في قلعة الشقيف - جنوب لبنان
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية ما زالت في قلعة الشقيف - جنوب لبنان
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش يقلص عملياته في لبنان وينتظر قرار المستوى السياسي
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