نائب لبناني: خسرنا الجنوب دعماً لإيران

كتب النائب على منصة اكس:



"ماذا يعني الاتفاق الأميركي -

أميركا حصلت على ما تريد، من اتفاقات نفطية، ومضيق هرمز، وضبط للنووي (لا تزال التفاصيل غير واضحة بعد).

صمدت رغم خسارة معظم قياداتها وتدمير الجزء الأكبر من سلاحها، لكنها خرجت غير خاسرة.

حوّلت الجنوب إلى مناطق مدمرة خالية من السكان، واستمرت في إضعاف الحزب اغتيالاً وتدميراً لأنفاقه وقواعده.

الحزب خسر الكثير، لكنه أثبت ارتباطه العميق والدائم بإيران، متخلياً عن كل ما يربطه بلبنان."