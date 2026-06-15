بعد الإتفاق الاميركي - الإيراني.. اتصال هاتفي بين بري وعراقجي

أجرى اتصالاً هاتفياً مع عباس عراقجي، جرى خلاله البحث في آخر التطورات والمستجدات في والمنطقة، إضافة إلى بنود الاتفاق المبرم بين والولايات المتحدة الأميركية.

واوضح مكتب الرئيس بري في بيان ان "عراقجي وضع الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق، ولا سيما البند المتعلق بوقف الحرب على "، مؤكداً أن "هذا البند يجب أن يدخل حيّز التنفيذ فوراً وبحرفية كاملة منذ الأول، وأن يستمر تطبيقه طوال فترة التفاوض المحددة بـ60 يوماً".



وشدد عراقجي على أن "مسؤولية ضمان الالتزام بوقف الحرب تقع على عاتق الأميركية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم".



، جدد الرئيس بري "شكره للجمهورية الإسلامية وللجهات الإقليمية والدولية على دعمها ومؤازرتها للبنان خلال المرحلة الراهنة".