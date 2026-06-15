بعد الإتفاق الاميركي - الإيراني.. اتصال هاتفي بين بري وعراقجي

واوضح مكتب الرئيس بري في بيان ان "عراقجي وضع الرئيس بري في تفاصيل بنود الاتفاق، ولا سيما البند المتعلق بوقف الحرب على لبنان
"، مؤكداً أن "هذا البند يجب أن يدخل حيّز التنفيذ فوراً وبحرفية كاملة منذ اليوم
الأول، وأن يستمر تطبيقه طوال فترة التفاوض المحددة بـ60 يوماً".
وشدد عراقجي على أن "مسؤولية ضمان الالتزام بوقف الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة
الأميركية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم".
من جهته
، جدد الرئيس بري "شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية
وللجهات الإقليمية والدولية على دعمها ومؤازرتها للبنان خلال المرحلة الراهنة".