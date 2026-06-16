بري: وقف النار الشامل سيصمد.. وطهران لم تقع في فخ نتنياهو

وبحسب الجمهورية، أبدى بري ارتياحه الشديد إلى إبرام مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أنّ مذكور فيها أكثر من مرّة، سواء لناحية شموله بمظلة إنهاء الحرب، أو لناحية وجوب الانسحاب منه، "الأمر الذي يثبت صحة خياري منذ البداية بالرهان على مسار إسلام آباد، من دون أن يتعارض ذلك مع سيادة لبنان".وعندما يُقال لبري إنّ البعض يبدو منزعجاً علناً أو في قرارة نفسه من الاتفاق - الأميركي، يجيب فوراً: "مَن يشعر بأنّه منزعج أو مقهور من الاتفاق لا يكون لبنانياً".ولفت بري إلى أنّ مذكرة التفاهم الأميركية - تحقق مصلحة الجميع ومن ضمنهم لبنان، مشيراً إلى أنّ ما حصل إنجاز مهمّ جداً والبعض لم يكن يتوقع أن نصل إلى هذا .ورجّح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حدّ كبير، مشدِّداً على أنّ تل أبيب لا تحظى بموجب مذكرة التفاهم بحرّية الحركة، و"المهمّ الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان"، موضّحاً أنّ "هذا الأمر سيُدرَج ضمن فترة الـ60 يوماً من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكن ليس معنى ذلك أن لا يشتغل أصحاب الشأن عندنا على هذه المسألة أيضاً".وعمّا إذا كان طرح المناطق التجريبية قابلاً للتطبيق، أكد بري أنّ "لبنان موزَّع إلى مجموعة أقضية وليس إلى مناطق تجريبية، ولذا المطلوب الانسحاب الإسرائيلي سريعاً من الأقضية التي يحتلها في الجنوب، وبالتالي لا مكان في قاموسي للمناطق التجريبية التي مؤداها أنّ الانسحاب سيستغرق سنتَين ربما".وعندما يُسأل بري عمّا يضمن أن يكون مصير الشق اللبناني في هذا التفاهم مختلفاً عن مصير اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي انتهكه الإسرائيلي، يُجيب: «هذه المرّة ترامب شخصياً أخذ الأمر على عاتقه، وإيران موجودة بكل ثقلها ورقابتها. نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان».ولا يخفي بري أنّه شعر بالقلق بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية، لأنّه خشي من أن تؤدّي الضربة المعادية، والردّ الإيراني عليها إلى تعطيل الاتفاق، لكنّ طهران لم تقع في الفخ وفوّتت الفرصة على بنيامين نتنياهو.وأوضح بري، أنّ كل بند من البنود الـ14 في الاتفاق تمّت صياغته بدقة، لافتاً إلى أنّ "طهران عمدت إلى حياكته كالسجادة. ويشدِّد أنّ الصبر هو عامل أساسي في السياسة، وطهران أثبتت أنّها محترفة في هذا المجال".