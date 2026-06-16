عون مهنئاً بالسنة الهجرية: نأمل أن تحمل التطورات الأخيرة ما ينهي معاناة شعبنا

وقال: "تأتي هذه المناسبة المباركة، في وقت يمر فيه في ظروف استثنائية بالغة الدقة، وتواجه منطقتنا الإقليمية تطورات وتحديات متسارعة تستدعي منا أعلى درجات الوعي والمسؤولية.إننا ، وأكثر من أي وقت مضى، مدعوون كصيغة نموذجية فريدة إلى ترسيخ وحدتنا الوطنية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتعزيز تضامننا الإنساني والوطني لمواجهة الأخطار المحدقة بنا، صوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.ونأمل أن تحمل التطورات ما ينهي معاناة شعبنا ويحرر ارضنا المحتلة ويوفقنا في سعينا إلى تحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون من عزة وكرامة وراحة بال. كل عام وانتم بخير ."