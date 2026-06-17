الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

متري بحث في أنقرة مستقبل وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

2026-06-17 | 02:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
متري بحث في أنقرة مستقبل وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار
متري بحث في أنقرة مستقبل وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

عقد نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري جلسة نقاش مغلقة في مقر مؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA) في العاصمة أنقرة،

بمشاركة دبلوماسيين وباحثين وخبراء أتراك وأكاديميين من دول الشرق الأوسط، تناولت التحولات الإقليمية وتداعيات الحرب في لبنان والمنطقة.

وبحث المشاركون مستقبل وقف إطلاق النار في لبنان، واحتمالات الانسحاب الإسرائيلي، وملفات إعادة الإعمار وعودة النازحين، إضافة إلى العلاقات اللبنانيةالسورية وموقع لبنان في المتغيرات الإقليمية الراهنة.

كما شهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول مستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط وانعكاسات الحرب على موازين القوى، مع التركيز على دور القوى الإقليمية الصاعدة، وفي مقدمها تركيا، في دعم الاستقرار ومنع تحول لبنان إلى ساحة مفتوحة للصراعات والتجاذبات الخارجية.

مقالات ذات صلة
متري بحث في أنقرة مستقبل وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

محليات

طارق متري

لبنان

تركيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حول الإمتحانات الرسمية.. إجتماع تشاوري لوزيرة التربية
توغل آليات اسرائيلية في حداثا (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
وزارة الداخلية والبلديات: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية
04:40
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل
03:37
لبنان يتمسّك بثوابته التفاوضية (النهار)
03:33
حول الإمتحانات الرسمية.. إجتماع تشاوري لوزيرة التربية
02:54
توغل آليات اسرائيلية في حداثا (فيديو)
02:29
مراسل الجديد: قصف مدفعي يستهدف محيط دار المعلمين عند تقاطع النبطية - النبطية الفوقا
02:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026