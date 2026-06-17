متري بحث في أنقرة مستقبل وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

بمشاركة دبلوماسيين وباحثين وخبراء أتراك وأكاديميين من دول ، تناولت التحولات الإقليمية وتداعيات الحرب في والمنطقة.

وبحث المشاركون مستقبل وقف إطلاق النار في لبنان، واحتمالات الانسحاب ، وملفات إعادة الإعمار وعودة النازحين، إضافة إلى العلاقات – وموقع لبنان في المتغيرات الإقليمية الراهنة.

كما شهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول مستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط وانعكاسات الحرب على موازين القوى، مع التركيز على دور القوى الإقليمية الصاعدة، وفي مقدمها ، في دعم الاستقرار ومنع تحول لبنان إلى مفتوحة للصراعات والتجاذبات الخارجية.