بعد حلقة الجديد.. الجيش يداهم و يضبط في حي الشراونة – بعلبك

أعلنت أن وحدة من الجيش دهمت في حي الشراونة – المواطنة (ا.ع.ا.)، وضبطت كمية من المخدرات المعدة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية، مشيرة الى أن هذه العملية تأتي ضمن إطار تشديد الجيش على الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق .

