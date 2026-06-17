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بعد حلقة الجديد.. الجيش يداهم و يضبط في حي الشراونة – بعلبك
2026-06-17 | 08:29
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بعد حلقة الجديد.. الجيش يداهم و يضبط في حي الشراونة – بعلبك
أعلنت
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
أن وحدة من الجيش دهمت في حي الشراونة –
بعلبك
منزل
المواطنة (ا.ع.ا.)، وضبطت كمية من المخدرات المعدة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية، مشيرة الى أن هذه العملية تأتي ضمن إطار تشديد الجيش على
مكافحة
الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق
اللبنانية
.
وأكدت
قيادة الجيش
أن المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
جاء ذلك بعد حلقة برنامج "بالطول والعرض" الذي يعرض على
قناة الجديد
وكشفت فيه هذه الوقائع.
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بعد حلقة الجديد.. الجيش يداهم و يضبط في حي الشراونة – بعلبك
محليات
لبنان
الجيش اللبناني
بعلبك
حي الشراونة
الجديد
بالطول والعرض
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