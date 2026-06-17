متري يبحث في أنقرة التطورات الإقليمية والعلاقات اللبنانية–التركية

عقد اللبناني طارق متري سلسلة لقاءات رسمية في التركية أنقرة، شملت نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالن، في إطار مشاورات تناولت التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل متري نائبَي التركي، موسى كولاكليكايا وعلي أوزيل، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون اللبناني–التركي في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.



وتناول النقاش الأوضاع في ، وانعكاسات التطورات الإقليمية على الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين وتركيا وآفاق تطويرها، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال ذات الاهتمام المشترك