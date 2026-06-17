مصادر دبلوماسية للجديد: مواكبة اقليمية للمفاوضات الايرانية الاميركية عبر مفاوضات حول مستقبل المنطقة ودورِ ايران فيها وستُتَرجم في اجتماعات خماسية تضم الى ايران السعودية ومصر وتركيا وباكستان حتى الساعة