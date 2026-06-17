مصادر دبلوماسية للجديد: رغبة أميركية في الانضمام إلى الاجتماعات الخماسية إلا أن هذا الطرح يواجه معارضة إقليمية باعتبار أن النقاشات تقتصر على الشؤون الإقليمية فقط