الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ماذا يحمل طقس الـ"Weekend" للبنانيين؟

2026-06-18 | 02:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا يحمل طقس الـ&quot;Weekend&quot; للبنانيين؟
ماذا يحمل طقس الـ"Weekend" للبنانيين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:  



طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، على أن نشهد ارتفاعا اضافيا بالحرارة في أغلب المناطق اللبنانية، وذلك مع بداية فصل الصيف في الاسبوع المقبل .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:  



قليل الغيوم إجمالا، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاعهاعلى الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.



الجمعة:  



قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا.



السبت:  



غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية .



الأحد:  



صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و فوق الجبال.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 12 الى 32 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.



-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,27



-ساعة غروب الشمس: 19,52

 
مقالات ذات صلة
ماذا يحمل طقس الـ"Weekend" للبنانيين؟

محليات

الطقس

لبنان

محليات

ينتظر

اللبنانيين

بداية

الأسبوع

المقبل؟

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: شهيد وجريح بحالة حرجة إثر استهداف سيارة على دوار كفرتبنيت - أرنون
ابتزاز لبنان والحزب بسوريا.. والنتائج ستكون كارثية! (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

هل أوقف الجيش الإسرائيلي تقدّمه في جنوب لبنان؟
03:30

هل أوقف الجيش الإسرائيلي تقدّمه في جنوب لبنان؟

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر عسكريّة بأنّ الجيش الإسرائيليّ

03:30

هل أوقف الجيش الإسرائيلي تقدّمه في جنوب لبنان؟

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر عسكريّة بأنّ الجيش الإسرائيليّ

اول شهيد في الجنوب.. عقب توقيع الاتفاق الإيراني-الأميركي
03:04

اول شهيد في الجنوب.. عقب توقيع الاتفاق الإيراني-الأميركي

أفاد مراسل الجديد باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح حرجة إثر استهداف سيارة بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على دوار كفرتبنيت - أرنون في قضاء النبطية.

03:04

اول شهيد في الجنوب.. عقب توقيع الاتفاق الإيراني-الأميركي

أفاد مراسل الجديد باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح حرجة إثر استهداف سيارة بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على دوار كفرتبنيت - أرنون في قضاء النبطية.

من الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية.. توصيات بشأن لبنان
02:29

من الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية.. توصيات بشأن لبنان

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية

02:29

من الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية.. توصيات بشأن لبنان

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية

يحدث الآن

اخترنا لك
هل أوقف الجيش الإسرائيلي تقدّمه في جنوب لبنان؟
03:30
اول شهيد في الجنوب.. عقب توقيع الاتفاق الإيراني-الأميركي
03:04
من الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية.. توصيات بشأن لبنان
02:29
مراسل الجديد: شهيد وجريح بحالة حرجة إثر استهداف سيارة على دوار كفرتبنيت - أرنون
02:13
ابتزاز لبنان والحزب بسوريا.. والنتائج ستكون كارثية! (المدن)
02:00
زيارة عون لواشنطن واردة.. إنما (اللواء)
01:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026