وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، على أن نشهد ارتفاعا اضافيا بالحرارة في أغلب المناطق ، وذلك مع بداية فصل الصيف في الاسبوع المقبل .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم إجمالا، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاعهاعلى الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة:

قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا.

السبت:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية .

الأحد:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و فوق الجبال.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 12 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,52