وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، على أن نشهد ارتفاعا اضافيا بالحرارة في أغلب المناطق اللبنانية، وذلك مع بداية فصل الصيف في الاسبوع المقبل .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:
قليل الغيوم إجمالا، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاعهاعلى الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.
الجمعة:
قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا.
السبت:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية .
الأحد:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و فوق الجبال.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة ، في الداخل من 12 الى 32 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,27
-ساعة غروب الشمس: 19,52