ابتزاز لبنان والحزب بسوريا.. والنتائج ستكون كارثية! (المدن)

لا يزال يحاول تهديد وابتزازه وتخويفه بسوريا، وإمكانية تدخلها، علماً أنّ ذلك غير وارد بالنسبة الى المسؤولين السوريين ولا سيما الرئيس السوري ، الذي لا يريد تكرار تجارب الماضي مع لبنان، ولا الدخول في صراع ضد فئة لبنانية ولا ضد اللبنانيين ككل، كما أنّ أيّ تحرك في لبنان بالنسبة إليه، سيؤدي إلى اشتعال الوضع السوري، واستغلال ذلك من قبل وتدخلها أكثر في الصراعات والانقسامات فيها، كما أنّ أيّ صراع من هذا النوع، سيؤدي إلى صدام بين الدولتين السورية واللبنانية، ودخول على الخط، وهو ما سيزكّي الصراع الطائفي والمذهبي من جديد، خصوصاً مع معلومات تتحدث عن استعداد فصائل للتدخل في في حال حصل تدخل سوري في لبنان، ذلكَ سيعني تفجير المنطقة كلها.