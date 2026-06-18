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محليات

في السعديات.. توقيف الرأس المدبر لعصابة سلب بقوة السلاح

2026-06-18 | 04:19
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في السعديات.. توقيف الرأس المدبر لعصابة سلب بقوة السلاح
في السعديات.. توقيف الرأس المدبر لعصابة سلب بقوة السلاح

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي، في مختلف المناطق اللّبنانية، لمكافحة الجرائم بكل أنواعها، ومنها عمليّات السّلب والسّرقة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام عصابة بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح في مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، آخرها كانت محاولة سلب دراجة آليّة في السّعديات، بتاريخ 09-06-2026.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف أفراد العصابة، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت عناصر الشّعبة الى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، المدعو: ح. م. (مواليد عام 2010، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة

بتاريخ 09-06-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في السّعديات، على متن دراجة آليّة، تم ضبطها.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة أشخاص آخرين على تنفيذ حوالي /20/ عمليّة سلب بقوّة السّلاح في عدّة مناطق، منها: الشّويفات، واللّيلكي، والدّكوانة، والمريجة، والحازميّة، وبرج البراجنة، والجديدة، وأوتوستراد السّيّد هادي نصرالله، والسّعديات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف جميع المتورطين".
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