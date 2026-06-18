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محليات

عراقجي في اتصال مع نظيره الفرنسي: نؤكد على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان

2026-06-18 | 10:17
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عراقجي في اتصال مع نظيره الفرنسي: نؤكد على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان
عراقجي في اتصال مع نظيره الفرنسي: نؤكد على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان
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عراقجي في اتصال مع نظيره الفرنسي: نؤكد على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان

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