واشنطن جدية.. ووقف نار شامل؟



هل وقف اطلاق النار في مرتبط بالتوقيع الايراني المشترك على مذكرة التفاهم.

هي الاشكالية التي طرحت قبيل توقيع الاتفاق. إلا ان مصادر مطلعة على مسار التفاوض قالت للجديد إن وقف اطلاق النار في بشكل كامل ينتظر مفاوضات الستين يوما المقبلة، على اعتبار ان وطهران التزمتا بالبنود المتعلقة بلبنان ولكن ذلك يحتاج الى آليات للتنفيذ، بدءا من حصر السلاح بيد وصولا الى الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي .



وبالتالي تتحدث مصادر دبلوماسية اميركية عن ان واشنطن جدية في وقف الحرب الاسرائيلية على لبنان على ان تتولى الحكومة اللبنانية مسؤوليتها في بسط سيطرة كامل الاراضي.



وبالتالي تشير الاروقة الدبلوماسية الى ترقب لما ستحمله الايام المقبلة من تطورات ميدانية ولا سيما في جولة الثالث والعشرين من حزيران موعد المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في واشنطن.



وتحدثت معلومات الجديد نقلا عن تقارير امنية لبنانية عن ان المواجهة على الارض شرسة جدا بين الاسرائيلية من جهة وحزب من جهة اخرى في تلة علي الطاهر التي تعتبر نقطة عسكرية استراتيجية.



اما عن نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فتشير مصادر دبلوماسية الى امتناع كل من الفريقين عن الذهاب الى التوقيع في سويسرا لعدم رغبتهما في التقاط الصورة حاليا نظرا الى الموقف السياسي لكل من الجانبين. فاقتصر الحضور على الفرق التقنية للبدء في مسار التفاوض على البنود كافة.



اما البند المتعلق بلبنان، فتتحدث مصادر مطلعة على هذه المفاوضات، عن أن تضمين البند على لبنان ووحدة اراضيه يعني الانسحاب الكامل لاسرائيل. كما ان تضمينه المحافظة على سيادة لبنان يعني ان تكون الدولة سيدة على كل السلاح وقرار الحرب والسلم.

