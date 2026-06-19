أميركا تضغط على اسرائيل.. ونصيحة إلى لبنان! (الديار)

ووفق الفرنسيين، فإن "الإدارة الأميركية لا تكتفي بالمطالبة بخفض مستوى التصعيد العسكري، بل تدفع أيضاً نحو خطوات ميدانية ملموسة تشمل إعادة النظر في الانتشار العسكري الإسرائيلي
داخل الأراضي اللبنانية
المحتلة".
وبحسب المصادر، فإن "واشنطن تريد الحفاظ على المناخ السياسي الذي أوجدته مذكرة التفاهم مع إيران
، وهو ما يفرض قيوداً إضافية على التحركات الإسرائيلية
".
وتتحدث الأوساط عن ضغوط أميركية متزايدة للانسحاب من المواقع الخمسة التي لا تزال القوات
الإسرائيلية تتمركز فيها داخل جنوب لبنان
، بالإضافة إلى المساحات الواسعة التي احتلتها خلال الحرب.