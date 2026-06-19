أميركا تضغط على اسرائيل.. ونصيحة إلى لبنان! (الديار)

اكدت مصادر دبلوماسية لصحيفة ، أن "الفرنسيين دخلوا على خط الاتصالات بعد التوقيع على الوثيقة في فرساي، ونصحوا الجانب اللبناني بأن يبدأوا المحادثات المقبلة في جولة التفاوض الجديدة من النقطة التي انتهى اليها الاتفاق الايراني، لان ثمة مكاسب كبيرة للبنان بعد ان ورد بوضوح وقف النار والحفاظ على سيادة الدولة بما يعني اقرار الانسحاب الإسرائيلي".





