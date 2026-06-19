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محليات

مفاوضات واشنطن: مطالب لبنان VS مطالب اسرائيل! (اللواء)

2026-06-19 | 00:44
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مفاوضات واشنطن: مطالب لبنان VS مطالب اسرائيل! (اللواء)
مفاوضات واشنطن: مطالب لبنان VS مطالب اسرائيل! (اللواء)

أفادت معلومات اللواء، أن "جدول اعمال اجتماعات مفاوضات واشنطن يتضمن طلب لبنان الانسحاب الاسرائيلي من المناطق المحتلة وفق جدول زمني محدد، وعودة الجيش اللبناني الى المواقع التي اضطر لإخلائها نتيجة العدوان. بينما تطالب اسرائيل بإنسحاب مقاتلي حزب الله الى خارج الجنوب مع ضمانات بوضع آلية مراقبة عبر وسائط تكنولوجية".

- البحث في تبادل معلومات عن الاسرى والمفقودين واطلاق الاحياء منهم.

- اعادة الاعمار في لبنان عبر وسائل تمويل من دول الخليج العربي والبنك الدولي.

- تطرح اسرائيل سحب وتسليم السلاح الثقيل للحزب خارج الجنوب، بينما تعتبر الادارة الاميركية ان موضوع سحب السلاح من كل لبنان امر سابق لآوانه ومن الصعب تطبيقه حالياً.
 
 
 
 
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