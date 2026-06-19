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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون شكر روبيو على دعم بلاده للبنان مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار
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اتفاق مفاجئ بين إسرائيل و"حزب الله"!
2026-06-19 | 09:20
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اتفاق مفاجئ بين إسرائيل و"حزب الله"!
نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن
إسرائيل
و"حزب الله" توصّلا مجددًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية وقطرية.
ونقلت القناة 12
الإسرائيلية
عن مسؤول إسرائيلي كبيرأن وقف إطلاق النار يتيح لنا الاستمرار بتدمير البنى التحتية والعمل ضد التهديدات
كما وأفادت معلومات الجديد أن الإعلان عن وقف إطلاق النار مجددًا جاء نتيجة اتصالات شملت
ايران
والولايات المتحدة وقطر والرئيس بري وحزب
الله
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