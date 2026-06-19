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رئاسة الجمهورية: روبيو أكد للرئيس عون وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها
2026-06-19 | 13:08
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رئاسة الجمهورية: روبيو أكد للرئيس عون وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها
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