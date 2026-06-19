​ نقاش بين بعبدا وعين التينة والسراي.. وورقة مُفصّلة عن الانسحاب! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، أنه "على مستوى المفاوضات المباشرة، فإن التركيز سيكون على ضرورة تثبيت وقف النار، ووضع جدول للانسحاب. يعمل على إعداد ورقة مفصلة، جرى النقاش فيها بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، وتقوم على وضع خطة لانسحاب الإسرائيليين من الجنوب، ليس وفق المناطق التجريبية بل توسيعها لتشمل الأقضية؛ أي قضاء النبطية، وبعدها قضاء صور، ومن ثم قضاء مرجعيون وبنت جبيل، كما أنَّ الجيش يعمل على إعداد خطة واضحة حول آلية دخوله وانتشاره وبسط سيطرته على الأراضي اللبناني بعد الانسحاب . ولكن في المقابل، فإن الإسرائيليين يعملون على تثبيت أمر واقع عسكري قبل المفاوضات، من خلال الخريطة التي عملوا على نشرها، ويشيرون فيها إلى ضمِّ منطقة علي الطاهر المُشرفة على النبطية ومنطقة كفرتبنيت إلى المنطقة الأمنية التي يُصرُّ بنيامين نتنياهو على البقاء فيها".