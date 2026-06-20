إسرائيل تُصعّد قبل مفاوضات واشنطن.. فهل بدأت معركة الشروط؟ (الشرق الأوسط)

ولفتت المصادر إلى "رغبة إسرائيلية بالتوسُّع الجغرافي، بعد الفشل في تحقيق توسُّع كبير خلال 110 أيام من الحرب، رغم أنَّ المنطقة التي حقَّقت فيها تقدماً واسعاً في الأسابيع الأولى من الحرب، هي المنطقة التي أخلاها والتزم فيها بحصرية السلاح بيد ، لكن محاولات التوسُّع خارجها، اصطدمت بمقاومة شديدة فرملت تلك الاندفاعة".وأضاف المصدر أن هناك سبباً رابعاً «يتمثَّل في أزمة داخلية مرتبطة بالمزاج الميني المتطرف الذي يتصاعد في إسرائيل»، مضيفة أن "الإخفاق العسكري يدفعه لاستهداف المدنيين في ".