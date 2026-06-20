رسالة أميركية إلى عون: "لبنان أولوية"! (اللواء)

جاء في صحيفة "اللواء":



حسب مصادر دبلوماسية أميركية، فإن يدرك بما لا يقبل مجالاً للشك بأن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو يحاول التأثير سلباً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وإيران.

وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عبر " " عند اتصال وزير خارجية الاميركية برئيس الجمهورية وما حمله معه من تأكيد على ان الملف اللبناني لا يزال محور أولوية أميركية، كما انه اظهر ان التنسيق يتم مع الرئاسة الاولى بشأن موضوع التفاوض.



وقالت المصادر ان هذا التواصل الرفيع المستوى من شأنه تعزيز التأكيد ان الولايات المتحدة الأميركية تريد إنهاء الحرب كما ان هذا التواصل جاء في أعقاب التصعيد جنوباً وخشية أميركية من تأثيره على التفاوض في ، مع ان اكد ان تثبيت وقف النار هو مدخل لمناقشة مواضيع اخرى.