رسالة أميركية إلى عون: "لبنان أولوية"! (اللواء)

وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء
" عند اتصال وزير خارجية الولايات المتحدة
الاميركية برئيس الجمهورية وما حمله معه من تأكيد على ان الملف اللبناني لا يزال محور أولوية أميركية، كما انه اظهر ان التنسيق يتم مع الرئاسة الاولى بشأن موضوع التفاوض.
وقالت المصادر ان هذا التواصل الرفيع المستوى من شأنه تعزيز التأكيد ان الولايات المتحدة الأميركية تريد إنهاء الحرب كما ان هذا التواصل جاء في أعقاب التصعيد جنوباً وخشية أميركية من تأثيره على التفاوض في واشنطن
، مع العلم
ان الرئيس عون
اكد ان تثبيت وقف النار هو مدخل لمناقشة مواضيع اخرى.