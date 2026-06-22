بشرى لأهالي الجنوب

كما يهم المؤسسة ان تفيد المواطنيين في قضاء النبطيه، بان الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، ستباشر التصليحات في القريب العاجل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على مسار خط زهراني – النبطية
66 ك.ف، على اثر خروج محطة النبطية من الخدمة بتاريخ 19/06/ 2026، بسبب تعرض خط النقل المذكور لاضرار بالغة في منطقة كفرجوز ومناطق اخرى لم يتم تحديدها بعد.
كما إن المؤسسة بإنتظار الحصول أيضا على الموافقات المطلوبة لمباشرة اشغال الصيانة في منطقة تبنا الصناعية على مسار خط زهراني-صور 220 ك.ف لاعادة ربط محطة صور الرئيسية 220 ك.ف بمعمل الزهراني، حيث اضطرت المؤسسة الى تشغيل معمل صور الحراري بصورة استثنائية لتزويد مدينة صور وجزء من قضائها لحين انجاز الاشغال على خط زهراني – صور 220 ك.ف".
وختم البيان :" إن مؤسسة كهرباء لبنان
تقوم بكل ما يلزم لإتمام التصليحات على كافة شبكات التوتر العالي، والمتوسط والمنخفض في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاء البقاع الغربي
وذلك ضمن الامكانيات المتاحة، وستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة
".