بشرى لأهالي الجنوب

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، انه "عطفا على بيان تاريخ 18/06/2026، وبسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكرره، خرجت محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في وادي جيلو من الخدمة بتاريخ 01/04/2026 على أثر تعطل خط النقل صور-وادي جيلو 66 ك.ف. بسبب تدمير برج توتر عالي في منطقة البازورية وتقطع النواقل في مناطق عديدة على مسار الخط.



وعليه تفيد مؤسسة أن تعلن للمواطنين بأنه وعلى أثر الجهود الحثيثة التي قامت بها المؤسسة بمؤازرة ، وعلى مدى الأسبوع المنصرم من اعمال الصيانة المتواصلة التي قامت بها فرقنا الفنية، تمكنت من اعادة تركيب برج جديد مكان البرج المدمّر كما تمكنت من تصليح كافة النواقل على مسار الخط في ظروف بالغة الخطورة، مما أدى الى إعادة التغذية الكهربائية الى محطة التحويل الرئيسية في وادي جيلو، والتي تغذي مناطق من .



وعليه تشكر المؤسسة على المؤازرة والتعاون لانجاز هذه المهمة في ظروف قاسية ومخاطر داهمة تحملتها فرقنا الفنية مشكورة.