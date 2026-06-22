الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بشرى لأهالي الجنوب

2026-06-22 | 06:29
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بشرى لأهالي الجنوب
بشرى لأهالي الجنوب

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، انه "عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 18/06/2026، وبسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكرره، خرجت محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في وادي جيلو من الخدمة بتاريخ 01/04/2026 على أثر تعطل خط النقل الرئيسي صور-وادي جيلو 66 ك.ف. بسبب تدمير برج توتر عالي في منطقة البازورية وتقطع النواقل في مناطق عديدة على مسار الخط.

وعليه تفيد مؤسسة كهرباء لبنان أن تعلن للمواطنين بأنه وعلى أثر الجهود الحثيثة التي قامت بها المؤسسة بمؤازرة الجيش اللبناني، وعلى مدى الأسبوع المنصرم من اعمال الصيانة المتواصلة التي قامت بها فرقنا الفنية، تمكنت من اعادة تركيب برج جديد مكان البرج المدمّر كما تمكنت من تصليح كافة النواقل على مسار الخط في ظروف بالغة الخطورة، مما أدى الى إعادة التغذية الكهربائية الى محطة التحويل الرئيسية في وادي جيلو، والتي تغذي مناطق واسعة من قضاء صور.

وعليه تشكر المؤسسة قيادة الجيش على المؤازرة والتعاون لانجاز هذه المهمة في ظروف قاسية ومخاطر داهمة تحملتها فرقنا الفنية مشكورة.

كما يهم المؤسسة ان تفيد المواطنيين في قضاء النبطيه، بان الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، ستباشر التصليحات في القريب العاجل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على مسار خط زهراني – النبطية 66 ك.ف، على اثر خروج محطة النبطية من الخدمة بتاريخ 19/06/ 2026، بسبب تعرض خط النقل المذكور لاضرار بالغة في منطقة كفرجوز ومناطق اخرى لم يتم تحديدها بعد.

كما إن المؤسسة بإنتظار الحصول أيضا على الموافقات المطلوبة لمباشرة اشغال الصيانة في منطقة تبنا الصناعية على مسار خط زهراني-صور 220 ك.ف لاعادة ربط محطة صور الرئيسية 220 ك.ف بمعمل الزهراني، حيث اضطرت المؤسسة الى تشغيل معمل صور الحراري بصورة استثنائية لتزويد مدينة صور وجزء من قضائها لحين انجاز الاشغال على خط زهراني – صور 220 ك.ف".

وختم البيان :" إن مؤسسة كهرباء لبنان تقوم بكل ما يلزم لإتمام التصليحات على كافة شبكات التوتر العالي، والمتوسط والمنخفض في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاء البقاع الغربي وذلك ضمن الامكانيات المتاحة، وستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة".
مقالات ذات صلة
بشرى لأهالي الجنوب

محليات

لبنان

الجنوب

البقاع

صور

وادي جيلو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: الخلية التي ستعمل على تثبيت وقف اطلاق النار تتضمن إيران والولايات المتحدة و قطر ولبنان
الرئيس عون امام وفد من بلدة عين ابل الحدودية: صمود ابناء البلدات الحدودية من شبعا نزولاً حتى الساحل موضع اعتزاز وفخر ونحن إلى جانبكم ولن نسمح بتخوينكم

اقرأ ايضا في محليات

نداء لإنقاذ لبنان
09:11

نداء لإنقاذ لبنان

في ظلّ التطوّرات السياسية الأخيرة وانعكاساتها على مصير لبنان، أطلقت مجموعة من أكثر من ٤٠٠ شخصية لبنانية في لبنان والاغتراب نداءً وطنياً بعنوان «نداء لإنقاذ لبنان»، دعت فيه إلى الإلتفاف حول الدولة اللبنانية ودعم مؤسساتها الشرعية، وتأييد مسار التفاوض المباشر لإنهاء الحرب والإحتلال الإسرائيلي والوصاية الإيرانية، واستعادة السيادة الكاملة للدولة وحصر السلاح بيدها على أراضيها.

09:11

نداء لإنقاذ لبنان

في ظلّ التطوّرات السياسية الأخيرة وانعكاساتها على مصير لبنان، أطلقت مجموعة من أكثر من ٤٠٠ شخصية لبنانية في لبنان والاغتراب نداءً وطنياً بعنوان «نداء لإنقاذ لبنان»، دعت فيه إلى الإلتفاف حول الدولة اللبنانية ودعم مؤسساتها الشرعية، وتأييد مسار التفاوض المباشر لإنهاء الحرب والإحتلال الإسرائيلي والوصاية الإيرانية، واستعادة السيادة الكاملة للدولة وحصر السلاح بيدها على أراضيها.

يحدث الآن

اخترنا لك
نداء لإنقاذ لبنان
09:11
النائب سامي الجميل: لن تتحرّر الأرض ولن يعود النازحون ولن نعيش بسلام طالما هناك سلاح ميليشيات موجودة على أرضنا
09:09
مصادر مطلعة لـ"الجديد": سفيرة لبنان في واشنطن تؤكد أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع الرئيس عون واحترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني
09:06
مصادر مطلعة لـ"الجديد": سفيرة لبنان في واشنطن تشدد خلال لقاءاتها مع مسؤولين أميركيين على ضرورة أن تكون الدولة اللبنانية شريكا أساسيا في أي مسار يتعلق بلبنان
09:05
بالفيديو - الجيش اللبناني بطريقه الى كفرتبنيت
08:16
مراسل الجديد: محلقات إسرائيلية ألقت 5 قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركزة على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية في كفرتبنيت
08:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026