لتسلمه المهام الجديدة.. وزير الداخلية يستقبل السفير السعودي فهد الدوسري

استقبل والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة ، سفير فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التي تربط بالمملكة ، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وإذ أعرب الوزير الحجار عن تقدير للدعم الذي تقدمه وللجهود التي تقودها لتعزيز أمنه واستقراره، شدد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق، لا سيما بين وزارتي الداخلية في البلدين والأجهزة الأمنية التابعة لهما، في مجال مكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بأمن لبنان والمملكة، مؤكدا أن لبنان لن يكون منصة لأي نشاط يهدد أمن الدول الشقيقة.



كما جدد شكره للمملكة على قرار إعادة استئناف الصادرات ، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الثقة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية وتعزز فرص النهوض الاقتصادي في لبنان.



، أكد الدوسري وقوف المملكة العربية إلى جانب لبنان بما يحفظ أمنه واستقراره، وحرصها على تقديم الدعم للبنان وشعبه.