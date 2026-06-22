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لتسلمه المهام الجديدة.. وزير الداخلية يستقبل السفير السعودي فهد الدوسري

2026-06-22 | 07:13
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لتسلمه المهام الجديدة.. وزير الداخلية يستقبل السفير السعودي فهد الدوسري
لتسلمه المهام الجديدة.. وزير الداخلية يستقبل السفير السعودي فهد الدوسري

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.
وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وإذ أعرب الوزير الحجار عن تقدير لبنان للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وللجهود التي تقودها لتعزيز أمنه واستقراره، شدد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق، لا سيما بين وزارتي الداخلية في البلدين والأجهزة الأمنية التابعة لهما، في مجال مكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بأمن لبنان والمملكة، مؤكدا أن لبنان لن يكون منصة لأي نشاط يهدد أمن الدول العربية الشقيقة.

كما جدد شكره للمملكة على قرار إعادة استئناف الصادرات اللبنانية، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الثقة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية وتعزز فرص النهوض الاقتصادي في لبنان.

من جهته، أكد السفير الدوسري وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان بما يحفظ أمنه واستقراره، وحرصها على تقديم الدعم للبنان وشعبه.
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أحمد الحجار

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