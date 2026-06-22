بلدة لبنانية تفرض قيوداً على الشاحنات

أصدرت بلدية بقرصونه ـ الضنية بياناً أوضحت فيه أنه "في إطار حرص بلدية بقرصونه الدائم على السلامة العامة، وحسن تنظيم حركة السير داخل البلدة، تعلن البلدية عن تنظيم دوام مرور الشاحنات عبر طرقاتها خلال صيف العام 2026، وذلك وفق برنامح يسمح بمرور الشاحنات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ومن الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة العاشرة مساءً، بينما يُمنع منعاً باتاً مرور الشاحنات يومي السبت والأحد، وكذلك خارج الأوقات المحددة أعلاه".



وألزمت البلدية "جميع أصحاب الشاحنات بتغطية حمولاتهم بشكل كامل، حفاظاً على السلامة العامة ونظافة الطرقات"، مؤكدة أن "أي مخالفة لهذا القرار ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".