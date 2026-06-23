مراسل الجديد من واشنطن: وصول السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى إلى الخارجية الأميركية

وزير الخارجية الإسرائيلي: محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن مهمة ونزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن مهمة ونزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن مهمة ونزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة

وزير خارجية فرنسا: على إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان وعلى حزب الله نزع سلاحه