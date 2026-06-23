خطر قاتل بين المنازل والحقول.. بلدية تحذّر

لقد تبيّن انتشار قنابل عنقودية محرمة دولياً تمويهية على شكل "كرة لعب صغيرة للأطفال" في عدد من القرى والبلدات الجنوبية.
إرشادات وتوجيهات السلامة العامة:
توعية الأطفال فوراً: نرجو من أولياء الأمور تنبيه وتوعية أطفالهم بشكل صارم بعدم لمس أو الاقتراب من أي مجسم غريب، خاصة الأجسام الكروية الملونة أو المعدنية الشبيهة بالألعاب.
تجنب الأماكن المشبوهة: الابتعاد التام عن الحقول، البساتين، والأراضي المفتوحة التي طالها القصف أو التي لم يتم مسحها وتطهيرها بعد.
التبليغ الفوري: في حال العثور على أي جسم مشبوه، يُمنع منعاً باتاً تحريكه أو ركلّه، ويجب الابتعاد عنه فوراً وإبلاغ بلدية برج رحال أو الأجهزة الأمنية المختصة والجيش اللبناني على الفور.