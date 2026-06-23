العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!

اعلنت بلدية النبطية، في بيان، انه "بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المشترك بين مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية مدينة النبطية، وبمتابعة مستمرة من النائب الحاج هاني قبيسي، وبمؤازرة كريمة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تم إنجاز أعمال إصلاح خط كهرباء الخدمات الأساسي (المعروف بـ "خط 66")، والذي يُعد الشريان الحيوي لتغذية آبار المياه والمستشفيات في المدينة.



كما اعلنت ان "عملية ضخ وتوزيع المياه في كافة أحياء المدينة، ستعود إلى الانتظام التدريجي وفق الجداول المعتادة، كما كان سائداً قبل فترة الحرب".



وشكرت "الجهات المعنية والكوادر الفنية والأمنية التي تضافرت جهودها لإنجاز هذا العمل الحيوي، حفاظاً على استمرارية المرافق العامة وتأميناً لاحتياجات المواطنين الأساسية".