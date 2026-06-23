استهداف طبيب أثناء أداء واجبه.. والنقابة تناشد

صدر عن أطباء الأسنان في – البيان التالي:



تعلن نقابة أطباء الأسنان في لبنان – بيروت استنكارها الشديد واستهجانها المطلق للجريمة النكراء التي استهدفت الزميل الدكتور من قبل أثناء تأدية واجبه الإنساني.



إن هذا الاعتداء يرقى ليكون جريمة حرب موثقة وانتهاكاً صارخاً وصريحاً لنصوص القانون الدولي الإنساني.



وعليه تطالب النقابة ووزارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجهاز الطبي والإسعافي وإدانة التعرّض لجميع أفراده.