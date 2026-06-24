عاجل
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:48
جنبلاط يحذر من فوضى الاتفاقات!
07:51
في وسط الطريق "لطميات" براس بيروت (شاهد الفيديو)
13:40
من هذه القرى جنوباً.. الجيش الإسرائيلي اقترح الإنسحاب!
12:31
المنطقة "التجريبية" من طرح بري.. وخلية لخفض التصعيد!
10:21
العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
محليات
وزير الثقافة غسان سلامة من صور: لم نترك أي آلية قانونية أو دبلوماسية دون توظيفها لحماية آثارنا
2026-06-24 | 03:44
A-
A+
وزير الثقافة غسان سلامة من صور: لم نترك أي آلية قانونية أو دبلوماسية دون توظيفها لحماية آثارنا
مقالات ذات صلة
وزير الثقافة غسان سلامة اجرى اتصالات عديدة بنظرائه في العالم للفت انتباهم حل المواقع الأثرية والاحياء التراثية في الجنوب لاسيما في صور وقلعة الشقيف لحمايتها من اي اعتداء اسرائيلي
عراقجي: قواتنا المسلحة القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد من دون رد
وزير الثقافة اجرى اتصالات دولية لحماية المواقع الأثرية في الجنوب
وزير الثقافة غسان سلامة من صور: لم نترك أي آلية قانونية أو دبلوماسية دون توظيفها لحماية آثارنا
محليات
الثقافة
سلامة
قانونية
دبلوماسية
توظيفها
لحماية
آثارنا
العودة الى الأعلى
بين الانسحاب والاختبار.. سيناريوهات تغيير ميداني في جنوب لبنان (معاريف)
وزير الثقافة في جولة تفقدية في الجنوب والمحطة الأولى من صور
اقرأ ايضا في محليات
09:18
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:18
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:07
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:07
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
08:58
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
08:58
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
يحدث الآن
محليات
09:18
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
محليات
09:07
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
محليات
08:58
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
اخترنا لك
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:18
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:07
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
08:58
مصدر أمني للجديد: دورية إسرائيلية حضرت الى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها
08:56
جنبلاط يحذر من فوضى الاتفاقات!
08:48
مراسل الجديد في واشنطن: أجواء إيجابية سياسيًا في مفاوضات الأمس مقابل تعثّر عسكري بعد رفض وفد الجيش اللبناني مقترح المناطق التجريبية التي حددها الوفد الإسرائيلي لبدء الانسحاب
08:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-04
الجيش اللبناني يوقف عددًا من المتورطين في إشكال تَخلله إطلاق نار وإصابة ٣ أشخاص أحدهم بحالة خطرة في منطقة عائشة بكار – بيروت
04:00
في فرنسا.. انقطاع الكهرباء وتوسع رقعة الإنذار الأحمر
07:05
لحظات مؤثرة تجمع مايا دياب بطليقها في حفل تخرج ابنتهما
11:44
نفق مجدل زون.. والزلزال؟ (في النشرة المسائية)
2026-06-20
القناة 12 الإسرائيلية: عمليات الجيش البرية تتركز حالياً بين مرتفعات علي الطاهر وكفرتبنيت جنوبي لبنان
2026-06-23
الأميرة إيمان ابنة الأمير الحسين والأميرة رجوة تخطف الأنظار خلال مباراة النشامى في المونديال
بالفيديو
بالفيديو
13:24
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2026
2026-06-23
للمرة الخامسة ولمدة 3 أيام.. لبنان واسرائيل وجهاً لوجه
2026-06-22
مقدمة النشرة المسائية 22-06-2026
2026-06-22
من أوتوستراد النبطية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
2026-06-21
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2026
2026-06-21
نشرة الطقس المسائية 21-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:19
حريق كبير في الدكوانة.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
محليات
10:19
حريق كبير في الدكوانة.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
محليات
15:11
إلى محبي خسارة الوزن سريعاً.. تحذير من إبرة جديدة في لبنان
محليات
15:11
إلى محبي خسارة الوزن سريعاً.. تحذير من إبرة جديدة في لبنان
محليات
14:08
بشرى سارة لأهالي النبطية
محليات
14:08
بشرى سارة لأهالي النبطية
محليات
10:21
العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
محليات
10:21
العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
محليات
12:49
استهداف طبيب أثناء أداء واجبه.. والنقابة تناشد
محليات
12:49
استهداف طبيب أثناء أداء واجبه.. والنقابة تناشد
عربي و دولي
11:27
قبيل بدء المفاوضات.. السفير الاسرائيلي: "حزب الله" يشعر بالقوة!
عربي و دولي
11:27
قبيل بدء المفاوضات.. السفير الاسرائيلي: "حزب الله" يشعر بالقوة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026