عودة الأهالي إلى بلدة ضمن الخط الأصفر

وكانت وحدات من قد عملت أمس، على فتح طريق – عين عرب، التي كانت مقطوعة بالسواتر الترابية التي أقامتها المعادية، ما أعاد وصل البلدة بمحيطها وسهّل عودة الأهالي.ولفتت الوكالة الى أن عين عرب هي البلدة الاولى، التي تقع ضمن الخط الاصفر والتي انسحب منها جيش .