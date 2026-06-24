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محليات

سلام: نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول ولست متشائمًا

2026-06-24 | 06:44
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سلام: نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول ولست متشائمًا
سلام: نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول ولست متشائمًا
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سلام: نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول ولست متشائمًا

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