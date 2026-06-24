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محليات

عن حريق الدكوانة.. بيان للدفاع المدني

2026-06-24 | 06:43
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عن حريق الدكوانة.. بيان للدفاع المدني
عن حريق الدكوانة.. بيان للدفاع المدني

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان التالي:

تمكنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع في مستودعات أوجيرو في منطقة الدكوانة – قضاء المتن، بعد ظهر أمس الثلاثاء. وبعد السيطرة على الحريق، التي استغرقت أكثر من خمس ساعات، واصل عناصر الدفاع المدني اللبناني أعمال التبريد طيلة ليل أمس، وما زالت الأعمال مستمرة حتى الساعة، إذ تعمل الفرق المختصة على فتح ممرات داخل رقعة الحريق وتبريد ما تبقى من الرواسب والمواد القابلة للاشتعال، للتأكد من عدم تجدّد النيران. ويعود الدخان المتصاعد من الموقع إلى أعمال التبريد الجارية.

وخلال العمليات، أُصيب ثمانية عناصر بجروح مختلفة، تلقى ستة منهم العلاج اللازم وغادروا المستشفى، فيما لا يزال مصابان يتلقيان العلاج، وقد وُصفت حالتهما بالمستقرة.

وأتى الحريق على كميات كبيرة من الكابلات والأسلاك الكهربائية، والكابلات الهاتفية، والمواد البلاستيكية، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان واتساع رقعة النيران.

وقد استنفرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني قدراتها البشرية واللوجستية لمواجهة الحريق، إذ شاركت في العمليات 65 فرقة تابعة للدفاع المدني اللبناني، استُقدمت من مختلف المناطق اللبنانية، بمؤازرة نحو 500 عنصر من اختصاصات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ، إضافة إلى 98 آلية ومعدات متخصصة.

واستمرت العمليات بشكل متواصل، حيث عملت الفرق الميدانية على محاصرة النيران وعزل المواد القابلة للاشتعال وإزالة المواد المشتعلة، بالتوازي مع فتح ممرات داخل رقعة الحريق للوصول إلى البؤر الساخنة والرواسب والمواد القابلة للاشتعال، ما حال دون امتداد النيران إلى المواقع المجاورة.

كما عملت غرفة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني على متابعة مجريات الحريق على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع الفرق الميدانية المنتشرة على الأرض، بما أسهم في حسن إدارة العمليات وتوجيه الموارد وفق متطلبات التدخل.

وقد واكب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سير عمليات الإطفاء والتبريد، عبر اتصالات مباشرة مع المدير العام للدفاع المدني اللبناني، العميد الركن عماد خريش، للاطلاع على تطورات الوضع الميداني.

وتابع العميد الركن عماد خريش الأعمال ميدانياً طوال فترة التدخل حتى السيطرة على الحريق، وتوجه بالشكر إلى جميع العناصر المشاركين في أعمال الإطفاء والتبريد، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلوها والتفاني الذي أظهروه طوال فترة التدخل.

كما توجه بالشكر إلى قيادة الجيش اللبناني على دعمها عبر الطوافات العسكرية، وإلى فوج إطفاء بيروت، وبلدية الدكوانة، والبلديات والمواطنين الذين ساهموا في تأمين المياه، ووسائل الإعلام، وكل من ساهم في دعم جهود الإطفاء وإنجاحها.
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