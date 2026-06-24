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محليات

مصدر أمني للجديد: دورية إسرائيلية حضرت الى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها

2026-06-24 | 08:56
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مصدر أمني للجديد: دورية إسرائيلية حضرت الى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها
مصدر أمني للجديد: دورية إسرائيلية حضرت الى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها
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مصدر أمني للجديد: دورية إسرائيلية حضرت الى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها

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