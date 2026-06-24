مراسل الجديد : غارة من مسيرة على النبطية الفوقا

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شخصين مشتبه فيهما اجتازا المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وشكلا تهديدا لقواتنا

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شخصين مشتبه فيهما اجتازا المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وشكلا تهديدا لقواتنا

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شخصين مشتبه فيهما اجتازا المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وشكلا تهديدا لقواتنا

مصادر بعبدا للجديد: اعلان النوايا قد يعلن قريبا وهو اطار بعيد المدى وسيكون في اطار العلاقات بين البلدين