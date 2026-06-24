من يعرف هذا الرجل؟ الأمن يعمّم أوصاف متوفٍ في بيروت

وأضاف البلاغ، "وقد فشلت محاولة إسعافه وفارق الحياة. وهو مشرّد، ولا أقارب له. وجثّته موجودة في برّاد المستشفى المذكور أعلاه".

وتابع، "أوصاف الجثّة: رجل في الثامن من العمر، طوله حوالى 178 سنتم، ضعيف البنية، أبيض البشرة، ذو شعر أبيض قصير، ولحية بيضاء".

وختم البلاغ، "لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ممّن تعرّف إليه من أقاربه، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة".