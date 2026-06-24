في البقاع.. حصيلة مداهمات تكشف مفاجآت

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات كبيرة من السجائر الالكترونية المهرّبة، المعسل المهرب والمزور، السجائر والتنباك الوطني المهرب والسيجار المزور، نتيجة عمليات دهم نفذها جهازه في منطقة عين بورضاي في بعلبك وعلي النهري وجلالا في البقاع، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة".



وأشارت إلى أن "عناصرها سطرت مخالفات ومحاضر ضبط وأحيلت كلها على القضاء المختص".



كما شددت على "مواصلة حملتها في مختلف المناطق اللبنانية، لمكافحة وضبط المخالفات التبغية المهربة والمزورة وتسطير محاضر بحق المخالفين".