النجاح يُقاس بالنتائج وليس بالصور والمظاهر.. مصدر عسكري يعلّق

تعليقا على السجال القائم حول رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط الصور مع الوفد ، قال مصدر عسكري للجديد إن بعض المواقف التي أثيرت تُعبّر عن قراءة خاطئة لطبيعة المهمة الموكلة إلى الوفد ولحساسية المرحلة التي يمرّ بها .



وأضاف أن دماء العسكريين الذين سقطوا بفعل الاعتداءات المتعمّدة لم تجف بعد، كما أنّ آثار العدوان لا تزال ماثلة في العديد من المناطق الأمر الذي يفرض مراعاة مشاعر اللبنانيين والالتزام بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قُدمت دفاعًا عن .



وأكد أن الوفد حضر لتنفيذ مهمة وطنية محددة ضمن التفويض الممنوح له، وبما يحفظ المصلحة اللبنانية والثوابت الوطنية موضحًا أنّ نجاح أي مفاوضات يُقاس بما تحقّقه من نتائج تصب في خدمة ، لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية.



وختم المصدر أن الوفد العسكري يلتزم أعلى درجات المهنية والانضباط، ويتعامل مع مهمته بمسؤولية وطنية كاملة، بعيدًا عن أي اعتبارات إعلامية أو دعائية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ خدمة لبنان والدفاع عن مصالحه تبقى المعيار يحكم أداء .