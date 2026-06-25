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محليات

وزير الاتصالات شارل الحاج: لن نستبق التحقيقات في ما يخص حريق الدكوانة واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لمنع تجدده

2026-06-25 | 04:07
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وزير الاتصالات شارل الحاج: لن نستبق التحقيقات في ما يخص حريق الدكوانة واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لمنع تجدده
وزير الاتصالات شارل الحاج: لن نستبق التحقيقات في ما يخص حريق الدكوانة واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لمنع تجدده
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وزير الاتصالات شارل الحاج: لن نستبق التحقيقات في ما يخص حريق الدكوانة واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لمنع تجدده

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